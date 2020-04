Coronavirus - Aantal inbraken neemt af, maar aantal burenruzies neemt toe

Er is sinds de uitbraak van de coronacrisis een algemene daling te merken in de criminaliteitscijfers. Dat merken de meeste door ons gecontacteerde politiezones in de streek. Zo zijn er bijvoorbeeld een pak minder inbraken. Dat komt omdat mensen nu in veel gevallen thuis moeten blijven, en omdat er ook meer politiepatrouilles zijn. Wat wel opvalt, is dat er nu wel een stijging is van de cijfers van intrafamiliaal geweld en burenruzies. De isolatie begint hier en daar dus zijn tol te eisen.