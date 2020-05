Er werd een beetje voor gevreesd, maar een echte overrompeling in de winkelstraten en in de shoppingcentra in onze regio is gelukkig uitgebleven. Na acht weken verplicht dichtblijven, mochten heel wat winkeliers vanochtend eindelijk opnieuw klanten ontvangen.Met uiteraard heel wat veiligheidsmaatregelen . We gingen vanmorgen kijken in het Ninia Shopping Center in Ninove.