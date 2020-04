Het wordt drukker in de revalidatiecentra, en rustiger in de ziekenhuizen. We moeten voorzichtig blijven, maar we zien wel een verbetering. Laat ons eens kijken naar de cijfers. Net als gisteren zijn er ook vandaag 4 bijkomende overlijdens. Enkel het AZ Sint-Blasius blijft gespaard van sterfgevallen de afgelopen 24 uur. De dodentol staat nu op 198.Qua opnames evolueert de situatie gunstig. Er zijn nu in totaal 200 coronapatiënten opgenomen in de grote ziekenhuizen in de regio. Bijna alle ziekenhuizen noteren een daling. De grootste daling doet zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar daalt het aantal COVID-gevallen met 12 tot 105. Ook op intensieve zorgen zien we positieve evoluties in Aalst en in Dendermonde. In het AZ Nikolaas komt er één kritieke patiënt bij.En er zijn weer 24 mensen uit de ziekenhuizen ontslagen. Dat brengt het totaal op 841. Ook in het Aalsterse schakelzorgcentrum mochten 2 mensen weer naar huis vertrekken. Daar verblijven nu nog 15 mensen.