Coronavirus - Aalsterse ziekenhuizen noteren 100ste overlijden, 817 genezingen in totaal

De afgelopen 24 uur zijn er 4 bijkomende overlijdens gemeld door de grote ziekenhuizen in onze streek. Drie in de Aalsterse ziekenhuizen en ééntje in het Dendermondse AZ Sint-Blasius. Aalst rondt daarmee de kaap van 100 doden. Dat is dus meer dan de helft van de totale dodentol. Dat staat vandaag op 194. Het goede nieuws: in Zottegem en in Sint-Niklaas stierf er niemand. En dat al voor de tweede dag op rij.





In totaal liggen er ook minder COVID-patiënten in het ziekenhuis, 7 minder dan gisteren. In Dendermonde en in Aalst daalt het aantal opgenomen coronapatiënten. In Zottegem blijft het voor de tweede dag op rij stabiel. Maar in Sint-Niklaas noteren ze een lichte stijging. Ook de druk op intensieve zorgen vermindert. Er liggen nu minder dan 50 mensen op intensieve, 49 om precies te zijn.





En er zijn opnieuw 15 mensen genezen verklaard. Dat brengt het totaal op 817 ontslagen uit onze ziekenhuizen. Meer dan de helft van de genezen mensen werd uit de Aalsterse ziekenhuizen ontslagen.