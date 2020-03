'We krijgen zo goed als dagelijks telefoon van dokters met de vraag of we mensen kunnen helpen, maar zonder wapens kunnen we niet naar de oorlog'. Het is een noodkreet van kinesist Geert Beirnaert uit Sinaai. Hij heeft patiënten van wie de longen chronisch beschadigd zijn. Die mensen vanop afstand verder helpen is geen optie. Maar hen een gewone behandeling geven gaat ook niet. Want ook zorgverstrekkers als kinesisten geraken vandaag de dag gewoonweg niet meer aan mondmaskers of aan ontsmettingsgel.