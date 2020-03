Coronavirus - 21 doden in ons land, 634 mensen gehospitaliseerd

We hebben dit virus bij het nekvel gegrepen, dat zegt Interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht. Maar het spartelt nog heel hard tegen, en dus is het belangrijk dat we onze grip niet loslaten. Volg alle richtlijnen dus zo goed mogelijk op. Het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen met 309 tot 1.795 gevallen, maar in werkelijkheid zullen veel meer mensen besmet zijn. 21 mensen zijn tot nu in ons land overleden ten gevolge van het virus. Ziekenhuizen, zoals het AZ Sint-Blasius in Dendermonde, maken zich klaar voor een mogelijk grote toename van Covid19-patiënten met ernstige klachten. Die zullen dan opgenomen worden op een van de isolatie-afdelingen. Zo zijn er sinds dinsdag 2 extra geopend. Sinds gisteren is het AZ gestart met pre-triage of voorselectie van spoedpatiënten, in een mobiele unit op de spoedparking. Het eerste aanspreekpunt blijft de huisarts, die dan kan doorverwijzen naar het ziekenhuis als dat nodig lijkt.