De fruittelers en tuinbouwers in de streek hebben goed nieuws gekregen. Seizoensarbeiders mogen opnieuw naar België komen. Ze worden wel eerst op het coronavirus getest. Enkel gezonde mensen mogen reizen en aan de slag gaan. Een grote opluchting, want voor iedereen was er een grote onzekerheid. Bij Aardbeien Vervaet in Lokeren waren er al seizoensarbeiders aanwezig voor dat de coronacrisis uitbrak. Ze zijn er dan ook de hele tijd gebleven.