Coronavirus - 14 overlijdens dit weekend, aantal genezingen rondt kaap van 800!

Sommige deadlines kunnen nog veranderen mocht de situatie in de ziekenhuizen er niet op vooruitgaan. Maar dat ziet er voorlopig goed uit, zeker voor de grote ziekenhuizen in onze streek. De dodentol blijft wel stijgen. Dit weekend stierven er opnieuw 14 mensen in totaal aan COVID-19. Er vielen zaterdag 8 slachtoffers, en de afgelopen 24 uur stierven er 6 mensen. De meeste overlijdens werden genoteerd in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar stierven 5 mensen van vrijdag op zaterdag, en 3 mensen de afgelopen 24 uur. De andere slachtoffers vielen te betreuren in het Sint-Niklase AZ Nikolaas en het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. De dodentol staat nu op 185.De meeste ziekenhuizen noteren de afgelopen 24 uur een lichte stijging in het aantal opgenomen bevestigde coronapatiënten. Maar, toch zijn de huidige totalen beter dan bij de start van het weekend. Van vrijdag op zaterdag daalde quasi overal het aantal positieve gevallen. Zeker in Aalst. Daar daalde het aantal positieve gevallen fors met 12. Nu zijn er wel 2 gevallen bijgekomen van zaterdag op zondag. Alleen het AZ Nikolaas moet meer COVID-gevallen verzorgen dan bij de start van het weekend. Dat totaal staat nu op 54. Dat zijn er 3 meer dan gisteren, en 4 meer dan vrijdag. In Zottegem blijft alles stabiel voorlopig. Die goede trend zet zich ook door op intensieve zorgen. De druk neemt daar quasi overal af. Maar daar is Zottegem dan weer de uitzondering op de regel met een stijging van 2 kritieke personen.In totaal mochten er dit weekend 27 mensen weer naar huis. Zaterdag werden er maar liefst 22 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. Deze ochtend mochten nog eens 5 mensen naar huis. En daarmee rondt het aantal genezingen de kaap van 800. 801 mensen om precies te zijn.