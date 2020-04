Het einde van het schooljaar is stilaan in zicht, en dus rijzen er meer en meer vragen. Wanneer gaan de scholen weer open? Gaan ze dit schooljaar nog wel open? En hoe zit met de examens in het secundair onderwijs die er normaal aankomen? Het zijn vragen die ook de directie van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Sint-Niklaas te horen krijgt. Een kant-en-klaar antwoord is er niet. En dus besloot de school een brief met een aantal mogelijke scenario's naar de studenten te sturen. Opvallend, als de school pas in mei weer open mag, dan zullen er geen examens meer georganiseerd worden.