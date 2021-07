Een coronapatiënt die in het OLV-ziekenhuis in Aalst overleed aan de gevolgen van het virus, bleek gelijktijdig besmet met zowel de alfa- als de bètavariant. Dus zowel de Britse als de Zuid-Afrikaanse variant. De ongevaccineerde vrouw van 90 jaar oud werd in maart na een reeks valpartijen opgenomen in het Aalsterse ziekenhuis. Diezelfde dag testte ze positief op COVID-19. Vijf dagen later stierf ze. Toen ze werd getest op de aanwezigheid van zorgwekkende varianten, bleek ze geïnfecteerd met twee stammen van het coronavirus. En dat is erg uitzonderlijk, zegt moleculair bioloog Anne Vankeerberghen, die de ontdekking deed. Of je ook zieker kan worden van een dubbele besmetting, is nog niet bekend.