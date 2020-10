Corona hoeft niet altijd slecht te zijn. Het haalt soms het beste in ons naar boven. We worden creatiever, en ondernemers worden inventiever. Zo is een meubelverkoper uit Dendermonde deze week begonnen met het verkopen van relaxzetels aan huis. Dat type zetel is heel populair bij de iets oudere bevolking, en net die mensen komen door corona niet zo graag meer buiten. Dus trekt de zetelverkoper naar zijn klanten met een bestelwagen vol zetels. De ondernemer zou daarmee naar eigen zeggen de eerste in Vlaanderen zijn.