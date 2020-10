In een woning de Kouterwegel in Lokeren heeft zich in de vooravond een kleine gasexplosie voorgedaan aan een gasfornuis. Toen een vrouw het gasvuur wou aanzetten was er een explosie die gepaard ging met een korte maar hevige steekvlam. De dame liep daarbij over een groot deel van haar lichaam derdegraads brandwonden op. Haar man raakte ook verbrand aan de handen en onderarmen. Gelukkig brak er na de explosie geen brand uit in de woning. Politie, brandweer, twee ziekenwagens en een MUG-team kwamen ter plaatse. De vrouw werd in levensgevaar naar het brandwondencentrum van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen overgebracht. Hoe de gasexplosie juist kon ontstaan is nog niet duidelijk.