Coronacrisis - 4 Bijkomende overlijdens, dodentol staat op 218

De versoepeling komt er natuurlijk omdat de corona-cijfers in onze ziekenhuizen erop vooruitgaan. Dat merken we ook aan de cijfers van onze grote ziekenhuizen in de streek. Toch tellen we opnieuw 4 overlijdens. Twee in de Aalsterse ziekenhuizen, en telkens ééntje in Sint-Niklaas en in Dendermonde. In totaal stierven er in onze streek al 218 mensen aan COVID-19. Maar, het aantal opnames blijft verder dalen. Alle ziekenhuizen zien een daling in het aantal opgenomen corona-patiënten. In totaal daalt dat aantal met 9 naar een nieuw totaal van 155. Ongeveer de helft daarvan verblijft in een ziekenhuis in Aalst. Ook op intensieve zorgen blijft de daling zich verder zetten. Zowel in Sint-Niklaas, Dendermonde, als in Aalst daalt de druk op intensieve met 1 patiënt. In het AZ Sint-Blasius verblijft er op dit moment maar één iemand meer op intensive care. Dat is zeer hoopgevend. De afgelopen 24 uur mochten er ook opvallend veel mensen weer naar huis, 12 om precies te zijn. Dat brengt het totaal aantal genezingen op 908.