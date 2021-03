Coronacijfers stabiel

De coronacijfers: de voorbije week zijn er per dag gemiddeld 145 mensen met COVID-19 opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat is een lichte daling met 3 procent. Het totale aantal ziekenhuispatiënten met COVID-19 bedraagt nu 1.932. 163 daarvan zijn opgenomen in de ziekenhuizen in on ze streek. Dat is evenveel als de cijfers van gisteren. 25 van die covid-patiënten liggen op de afdelingen Intensieve Zorg, 2 meer dan gisteren. In de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Sint-Blasius zien ze de druk op de covid-afdelingen lichtjes afnemen, met een daling tot respectievelijk 44 en 31 patiënten. In het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth is er dan weer een lichte stijging, tot 37 patiënten in Sint-Niklaas en 51 patiënten in Zottegem.