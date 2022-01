Coronabesmettingen verdubbelen, maar ziekenhuisopnames blijven dalen

Het aantal coronabesmettingen is de voorbije week fel toegenomen in ons land, maar dat heeft voorlopig weinig invloed op het aantal ziekenhuisopnames. Het totale aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft dalen. In de ziekenhuizen in onze streek zien we, op dagbasis, het aantal opnames wel opnieuw licht toenemen. Vooral in de Aalsterse ziekenhuizen is er een stijging met 5 patiënten, naar een totaal van 41. Ook op intensieve zorg is er een lichte stijging, naar 11 patiënten. In Vitaz, dat is de nieuwe fusie naam van het vroegere AZ Nikolaas in Sint-Niklaas en Lokeren, is er wel een daling op de covidafdeling, met 4 patiënten, van 31 naar 27. In totaal zijn er nu 98 mensen opgenomen met een coronabesmetting. Daarvan hebben er 24 extra zorgen nodig.