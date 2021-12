Coronabesmettingen in crèches gaan door het dak, sector vraagt dringend derde prik

Het gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag blijft dalen in ons land, maar het aantal coronapatiënten in de afdelingen intensieve zorg blijft toenemen. Ook het aantal overlijdens zit nog in de lift. In de ziekenhuizen in onze streek neemt het aantal opgenomen patiënten op de covid-afdelingen opnieuw af. In vergelijking met gisteren liggen er 10 patiënten minder. Ook op intensieve zorg neemt het aantal bezette bedden op de corona-afdeling licht af, met twee minder dan gisteren. Enkel in het AZ Sint-Elisabeth in ziekenhuis is er nog een lichte stijging. De grootste daling doet zich voor in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar daalt het aantal coronapatiënten van 107 gisteren naar 101 nu. In het begin van de week waren dat er nog 127. Onder meer omdat de druk in het algemeen op intensieve zorg toch nog altijd blijft toenemen, laten het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren weten dat de bezoekregeling vanaf volgende week opnieuw wat zal verstrengen. Vanaf maandag zullen patiënten bijvoorbeeld nog maar drie keer per week bezoek kunnen ontvangen, telkens van één bezoeker en voor maximaal één uur. Meer info is terug te vinden op de websites van de ziekenhuizen.