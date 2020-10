In het wielrennen is streekrenner Oliver Naesen deze middag zwaar ten val gekomen tijdens de BinckBank Tour. De val gebeurde enkele kilometers voor de streep. Eerst gaat een renner van Israel Start-Up Nation tegen de vlakte. En daardoor komen een dertigtal renners achter hem ook ten val. Helemaal bovenaan deelt ook Oliver Naesen in de brokken. De renner van AG2R kan wel nog met één been over de finish bollen, mede door de hulp van Belgisch kampioen Dries De Bondt. Hoe ernstig zijn blessures zijn is voorlopig niet duidelijk.