Coronabesmetting breidt uit bij Waasland-Beveren

Niet alleen Waasland-Beveren moet afrekenen met het coronavirus, ook bij eerstenationaler FCV Dender heeft een speler positief getest. Hierdoor zal de wedstrijd van overmorgen tegen Patro Eisden niet doorgaan. In eerste nationale mag er, in tegenstelling tot de andere amateurreeksen, wel nog gevoetbald worden. De volledige A-kern is nu in quarantaine gegaan. Morgen wordt iedereen getest. Het is niet de eerste keer dat er een corona-uitbraak is bij Dender. Midden augustus sloop het coronavirus ook al eens binnen bij de club.