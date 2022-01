Coronabarometer start vrijdag op rood, met toch wat versoepelingen

En we sluiten af met de coronabarometer, want die zal vanaf morgen in werking treden. En hoewel die van start zal gaan op rood, zullen er toch enkele versoepelingen ingaan. En dat is vooral goed nieuws voor wie er eens op uit wilt met de allerkleinsten. Want onder andere pretparken, binnenspeeltuinen, subtropische zwembaden en trampolineparken mogen de deuren morgen terug openen. Dat geldt ook voor bowlings, biljartzalen en escape rooms. Heel wat zaken, zoals het subtropische zwembad van De Meerminnen in Beveren, openen wel pas zaterdag de deuren. Wie morgen dus op pad wilt met de kroost, controleert dus best even of de zaak open is. Ook de horeca profiteert een beetje van de versoepelingen, want zij mogen een uur langer openblijven. De evenementensector ziet dan weer het aantal toeschouwers toenemen. Tot hiertoe was dat aantal beperkt tot 200 mensen. Maar vanaf morgen zal er gekeken worden naar de capaciteit van de zaal. Als er genoeg ventilatie is, mogen cultuurhuizen meer dan de helft, tot zelfs 70 procent van hun capaciteit benutten.