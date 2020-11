Corona-ziekenhuisopnames dalen in onze regio onder de 300

Het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen neemt dus wel af: in het hele land is hun aantal onder de grens van 5.000 patiënten gedoken. De druk neemt daarmee wel wat af, maar het is er nog altijd alle hens aan dek. In Aalst zijn er nog 121 COVID-patiënten opgenomen, dat zijn er 13 minder dan gisteren. Op Intensieve zorgen daalt het aantal patiënten met 10, naar 21. Ook in het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth is er een daling. In het Dendermondse Sint-Blasiusziekenhuis is de situatie status quo. In totaal zijn er in onze ziekenhuizen nog 305 coronapatiënten opgenomen. Daarvan hebben er 51 extra zorgen nodig.