Corona verhindert gooi naar werelduurrecord van Diederick Schelfhout

Paracyclist Diederick Schelfhout zal zaterdag geen gooi doen naar het werelduurrecord. Hij heeft namelijk positief getest op corona. Schelfhout, hier tijdens de Paralympische Spelen in Tokio, had een doel gemaakt van zijn werelduurrecordpoging. Maar corona gooit dus jammer genoeg roet in het eten. De renner uit Erembodegem was er vorige week al niet bij tijdens een van de laatste trainingen, omdat hij zich niet goed voelde. Het blijkt nu dus om een coronabesmetting te gaan. Onze andere streekgenoot, Ewoud Vromant uit Woubrechtegem, is wel naar Zwitserland vertrokken. Hij waagt zaterdagmiddag z'n poging.