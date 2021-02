Slecht nieuws voor een groot deel van het personeelsbestand bij technologiebedrijf Cable Print in Erpe-Mere. Want daar staan drieëndertig banen op de helling. De volledige productie-afdeling verhuist wellicht naar het buitenland. Cable Print maakt vooral geldautomaten en betalingsmachines. En die sector zit de laatste jaren in woelig vaarwater, nu mensen almaar meer cashloos betalen via apps en internetbankieren.