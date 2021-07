Media en Cultuur Corona-editie van Lokerse Feesten gaat van start: 400 bubbels van 4

Goeieavond. Om 8 uur vanavond gaan de Lokerse Feesten van start. Het wordt een kleinschalige editie. Op de affiche staan vooral Belgische artiesten. En per optreden zijn maar 1.600 festivalgangers toegelaten. De organisatie werkt via het zogenoemde horeca-protocol. Dat wil zeggen: social distancing, bubbels van vier en het mondmasker mag alleen af als je aan je tafel zit. Een Covid Safe ticket is dan weer niet nodig. Aan de ingang moet je alleen je festivalticket tonen. Onze Lokerse Feesten-reporter Mikaël Soinne legt uit hoe één en ander in zijn werk gaat.