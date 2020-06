Corona bezorgt hogeschoolstudenten extra stress tijdens examens

Het is vandaag 2 juni, maar het had ook veel weg van een eerste september. Want vanaf vandaag mochten de kleutertjes weer naar school, na meer dan twee maanden pauze. Sommige scholen wachten liever nog tot eind deze week of begin volgende week, maar de meerderheid opende vandaag al de poorten. Ook in De Dobbelsteen in Moerzeke was dat het geval.