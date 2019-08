Corelio Printing vraagt faillissement aan

Zonnepanelen. U ziet ze wel vaker op daken of in velden. Maar misschien ziet u ze binnenkort ook... in de zee. Baggeraar Jan De Nul uit Aalst is een proefproject opgestart om zonnepanelen in zee te installeren. Het gaat om zonnepanelen van 10 meter op 10. En als het proefproject slaagt, kunnen grotere installaties stroom leveren voor 1 tot anderhalf miljoen gezinnen. Dat is evenveel als acht kerncentrales.