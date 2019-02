Corelio Printing: Lonen van maart en april zouden tijdig worden uitbetaald

En dan gaan we nu even langs in café "De Eekhoorn" in Temse. Rond de eeuwwisseling was het nog één van de meest bloeiende horecazaken van de streek. Maar ondertussen is het café al een goeie 10 jaar dicht. Het gebouw staat er nog, maar wordt binnenkort omgevormd tot een volledig nieuw business center, met kantoorruimtes voor start-ups. Van een metamorfose gesproken.