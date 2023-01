Nog in Sint-Niklaas kreeg de ijspiste op de Grote Markt vanmiddag bezoek van een opvallende schaatser. Een ijsbeer waagde zich tussen de andere bezoekers op het ijs. En dat deed hij om de volgende Wase ijsberenduik op provinciaal domein De Ster te promoten. Door corona is het ondertussen twee jaar geleden dat de Wase ijsberenduik kon plaatsvinden. Toen doken zo'n 700 dappere zielen het ijskoude water in. De 12de editie van de ijsberenduik vindt plaats op zondag 8 januari. Om half drie mogen de kinderen zich wagen aan een frisse duik. En om 15 uur is het dan de beurt aan de volwassenen. Maar het is natuurlijk de vraag of het water ook echt koud zal zijn.