Controles van politie, douane en inspectiediensten op zwaar vervoer in Oost-Vlaanderen

De federale politie heeft samen met onder andere de douane, het arbeidsauditoraat en de Vlaamse belastingdienst een grote controle gehouden op vrachtwagens en personenvervoer. Dat gebeurde de hele dag in Wetteren langs de E40. Zo werd er gecontroleerd op zwartwerk, gesjoemel met rij en rusttijden, ladingen en papieren. Wie nog openstaande boetes had moest die meteen betalen of zijn voertuig werd in beslag genomen.