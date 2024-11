Controles in nachtwinkels in het noorden van het Waasland leggen 15 inbreuken bloot

Bij een grote controleactie van de lokale politie Waasland-Noord en verschillende inspectiediensten zijn er 15 inbreuken vastgesteld. Die actie gebeurde zaterdag in verschillende nachtwinkels en horecazaken. 9 in Beveren, 3 in Sint-Gillis-Waas en 2 in Stekene. Zowel de RVA, Volksgezondheid, en de federale overheidsdienst werkgelegenheid deden mee aan de actie. Er werden 4 processen verbaal opgesteld voor zwartwerk. In één zaak werd er alcohol verkocht aan minderjarigen, en 6 winkels waren niet in orde met de regels rond e-sigaretten. Slechts vier handelszaken waren helemaal in orde.