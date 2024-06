Afgelopen nacht is het havenverkeer een tijdlang stilgelegd bij DP World en MPET in de Waaslandhaven. Dat komt omdat een container gevuld met gele fosfor is beginnen branden. De schepen werden omgeleid tot het gevaar geweken was. De container is geblust en overgebracht naar een veilige zone in de haven. De terminals hebben de hele nacht niet kunnen draaien, maar sinds deze ochtend loopt alles weer vlot.