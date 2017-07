Nieuws 'Containerkathedraal' opgericht in Waaslandhaven

Een containerkathedraal. Zo omschrijven de 2 makers het kunstwerk dat is voorgesteld in de Waaslandhaven. Voor een werk dat gemaakt is uit containers, is het natuurlijk geen toeval dat het op die plaats is terechtgekomen. Toch heeft het werk nog een diepere betekenis. Want het kunstenaarskoppel wil er ook iets mee vertellen over de vele vluchtelingen, die via containers proberen onze kusten te bereiken.