Container Control Programme onderschepte voorbije jaar 102 ton cocaïne

Het Container Control Programma heeft dit jaar 102 ton cocaïne onderschept. Dat is een absolute recordvangst. Het CCP is een project van de Verenigde Naties, waar Sint-Niklazenaar Bob Van den Berghe coördinator is. Hij blikt tevreden terug op het voorbije jaar, al beseft hij ook dat er nog veel werk aan de winkel is.