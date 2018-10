Voorzitter en financieel directeur Waasland-Beveren mogen geen contact hebben met hun club

Na Sporting Lokeren gisteren, is nu ook voetbalclub Waasland-Beveren betrokken partij in het grootschalige onderzoek naar financiële fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Dirk Huyck, de voorzitter van de club werd opgepakt en vanmorgen verhoord, maar is ondertussen wel weer vrijgelaten. Ook doelman Davy Roef en ex-speler Olivier Myny werden aan de tand gevoeld. Waasland-Beveren speelde vorig seizoen op de laatste speeldag in en tegen het tegen de degradatie vechtende KV Mechelen. Vraag is nu of dat duel wel correct is verlopen.