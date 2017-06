Constructief overleg tussen directie en vakbonden De Lijn Oost-Vlaanderen

Aan de Molenstraat in Overmere, Berlare, is dinsdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De motorrijder, een man van 42 uit Lebbeke, was volgens getuigen enkele voertuigen aan het inhalen, toen hij in de flank van een auto terechtkwam. Die auto was zich aan het keren over de rijbaan om rechtsomkeer te maken. De motor had een remspoor van enkele tientallen meters lang. De bestuurder werd over de auto gekatapulteerd. Een poging tot reanimatie was tevergeefs. De drukke weg tussen Overmere en Uitbergen was urenlang afgesloten voor het verkeer.