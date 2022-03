Conner Rousseau wil faculteit van unief naar Sint-Niklaas halen en heeft ook al locatie op het oog

Als het van Vooruit-partijvoorzitter Conner Rousseau afhangt, dan moet Sint-Niklaas een universiteitsstad. Hij zou heel graag een faculteit van een universiteit naar de stad halen. Als de partijvoorzitter ooit burgemeester van de stad zou worden, dan is het zijn ambitie om een stuk van de UGent of de UAntwerpen in Sint-Niklaas onder te brengen. Rousseau was deze namiddag te gast op een debat van een middelbare school in De Werf in Aalst, waar hij luisterde naar wat er leeft bij de jongeren. Iets wat hem nauw aan het hart ligt.