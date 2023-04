Conner Rousseau wil de Ronde weer naar Sint-Niklaas halen

En wie weet start de Ronde in de toekomst niet in Brugge, of in Antwerpen, maar in Sint-Niklaas. Als het van Sint-Niklazenaar Conner Rousseau afhangt, dan starten de renners weer op de Grote Markt. En zo wil de nationale partijvoorzitter van Vooruit een stukje sportgeschiedenis terughalen. Van 1977 tot 1997 vertrok de Ronde namelijk op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Nadien verhuisde de Ronde een twintigtal jaren naar Brugge, daarna naar Antwerpen. En sinds vorig jaar starten de renners afwisselend in Brugge en Antwerpen. In de jaren dat de Ronde begint in Antwerpen, passeert de koers dwars door onze streek, met ook een passage langs de Grote Markt van Sint-Niklaas. Het contract voor de start van Vlaanderens Mooiste komt vrij in 2027. Rousseau wil Flanders Classics-topman Wouter Vandenhaute overhalen om dan voor Sint-Niklaas te kiezen.