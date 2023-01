Conner Rousseau (Vooruit) wil pensioenen naar omhoog: "Mensen met veel geld moeten hun deel doen"

Nationaal partijvoorzitter van Vooruit Conner Rousseau heeft het nieuwe jaar afgetrapt in 't Bauhuis in Sint-Niklaas. De nieuwjaarsreceptie van de partij is niet alleen druk bijgewoond door militanten. Ook de politie hield een extra oogje in het zeil. Aanleiding is een recente doodsbedreiging aan het adres van Rousseau. Die was in zijn speech erg scherp voor de Vlaamse regering, waar de socialisten in de oppositie zitten. En ook in thuisstad Sint-Niklaas wil hij Vooruit na de verkiezingen weer achter het stuur.