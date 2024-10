Conner Rousseau (Vooruit) pleit voor meer losloopweides in Sint-Niklaas tijdens hondenwandeling

Terwijl Tom Van Grieken z'n leden toesprak in Lokeren, ging Vooruit-voorzitter Conner Rousseau wandelen, in Sint-Niklaas. Vergezeld door tientallen baasjes met hun honden, en Rousseau's eigen hond, Blacky, maakte de lijsttrekker een wandeling in Sint-Niklaas aan de Witte Molen. In de stad zijn meer dan 12.000 honden, maar veel openbare parken zijn niet toegankelijk voor viervoeters. In het centrum moet je al vrij ver wandelen voor een hondenweide te vinden, en dus pleit Vooruit ervoor om er meer te maken.