Conner Rousseau (Vooruit): "Oostelijke tangent wordt prioriteit voor nieuwe Vlaamse regering"

De aanleg van de oostelijke tangent in Sint-Niklaas is opgenomen als prioriteit in het Vlaamse regeerakkoord. Dat zegt Conner Rousseau, die als nationaal partijvoorzitter voor Vooruit, maar ook als lijsttrekker in Sint-Niklaas mee aan tafel zat bij de onderhandelingen. De oostelijke tangent is de weg die de grote ring rond Sint-Niklaas volledig moet maken. Maar, nog niet alle nodige onteigeningen zijn al gebeurd, zegt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens. Toch mikt ook hij op een start van de werken in 2027.