Conner Rousseau (Vooruit) lanceert miljonairstaks op 1 mei: "Rijkste man ter wereld woont in België, en dat is niet omdat hij graag frietjes eet"

In Baasrode bij Dendermonde is gisteravond brand uitgebroken aan het oude gemeentehuis in de Scheepswerfstraat. Vermoedelijk is die brand onstaan door jongeren die kort voordien bommetjes hadden gegooid. Rond half negen gisteravond hoorden buren enkele knallen in de omgeving van het oude gemeentehuis. Meteen daarna merkten ze ook een brandgeur op. De brandweer kwam ter plaatse en trof in een bijgebouw wat oud materiaal en afval aan dat in brand stond. De brandweer moest een poort open breken om tot bij de vuurhaard te raken. Veel schade is er niet, maar de politie is wel een onderzoek gestart. Van de jongeren ontbreekt voorlopig elk spoor.