Conner Rousseau (Vooruit) kiest voor Sint-Niklaas: "Ministerpost of burgemeestersjerp? Absoluut de sjerp"

Vooruit-kopstuk Conner Rousseau gaat vol voor de burgemeestersjerp in Sint-Niklaas. Tussen de Vlaamse en de federale onderhandelingen door, stelde hij vanmorgen de lijst voor, waarmee Vooruit naar de kiezer trekt. De partij wil de stad opnieuw aantrekkelijker maken voor jongeren, en denkt onder meer aan een politiepost in het station, om de veiligheid er te verhogen. Rousseau zelf is ook nog in de running om minister te worden. "Maar als ik moet kiezen, dan absoluut de burgemeestersjerp", zegt hij.