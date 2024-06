In Sint-Niklaas heeft Conner Rousseau daarnet de lijst voorgesteld waarmee Vooruit naar de kiezer trekt in de ballonstad. De Vlaamse en federale onderhandelingen zijn volop bezig, Rousseau is nog in de running om minister te worden. "Maar als ik moet kiezen, dan absoluut de burgemeestersjerp", zegt het Vooruit-kopstuk. Vanavond meer informatie in het TV Oost Nieuws!