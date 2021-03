Conner Rousseau (Vooruit) in Aalst: "De verloren kinderen zijn terug thuis"

In Aalst hebben de vroegere sp.a, nu Vooruit, en de lokaal afgesplitste socialistische partij Lijst A hun verzoening bekendgemaakt. Dat deden Conner Rousseau (nationaal voorzitter Vooruit), Sam Van de Putte (vroeger sp.a Aalst, nu Vooruit) en Ann Van de Steen (vroeger Lijst A Aalst, nu Vooruit) op een gezamenlijke persconferentie. Zeven jaar geleden viel de socialistische familie in Aalst uit elkaar door een ruzie over bestuursdeelname met N-VA. Sindsdien waren er twee socialistische partijen in Aalst, sp.a en Lijst A. Ze zitten allebei nu in de oppositie, waar ze de voorbije jaren elkaar wel hebben teruggevonden, zo vertellen de betrokken partijen. Het nieuwe verhaal van Vooruit heeft nu de doorslag gegeven om opnieuw samen te komen. In de gemeenteraad blijven de fracties voorlopig nog onder eigen naam verderwerken, maar de verzoening is ingezet. "De verloren kinderen zijn terug thuis", zei Conner Rousseau.