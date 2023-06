Conner Rousseau (Vooruit): "Ik 'struggle' met mijn geaardheid"

In een filmpje op zijn sociale media kondigt Vooruit-voorzitter en Sint-Niklazenaar Conner Rousseau aan dat hij op mannen en vrouwen valt. Er wordt al lang gespeculeerd over de geaardheid van de voorzitter, en nu schept hij zelf duidelijkheid in een interview met Eric Goens op zijn sociale mediakanalen. Rousseau geeft toe dat hij het er nog altijd gigantisch lastig mee heeft. Hij zegt nog altijd niet echt te weten wat hij is. De reden waarom hij er nu meer naar buiten komt, is volgens hem omdat hij zich opgejaagd voelde, omdat heel veel mensen erover speculeren.