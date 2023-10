Conner Rousseau (Vooruit): "Ik heb foute uitspraken gedaan en ik wil me daar oprecht voor excuseren"

Op de persconferentie, die Conner Rousseau vanavond hield in café 't Hemelrijk in zijn thuisstad Sint-Niklaas, heeft de Vooruit-voorzitter bekent dat hij foute uitspraken heeft gedaan. "Ik heb de Roma-gemeenschap zwaar beledigd. Het was 'zattemansklap', maar ik wil me er wel duizend maal voor verontschuldigen. Het is niet wie ik ben.” Rousseau was vandaag, donderdag, lange tijd verhoord door de federale gerechtelijke politie in Gent. Het parket Oost-Vlaanderen bevestigde op 21 september dat er een onderzoek wordt gevoerd naar mogelijk racistische uitspraken van Rousseau tegenover agenten in Sint-Niklaas, in de nacht van 1 op 2 september. Vandaag heeft de Vooruit-voorzitter, die eerder zei zich niet veel details meer te herinneren van die bewuste nacht, inzage gekregen in het proces-verbaal. Zoals beloofd gaf hij daarop ook tekst en uitleg. De persconferentie is ook in zijn geheel te bekijken op deze website.