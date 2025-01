Conner Rousseau (Vooruit): "Iedereen zijn pensioen ligt op tafel, behalve van diegenen die al met pensioen zijn"

In Sint-Niklaas kleurde deze ochtend de schaatspiste rood, want Vooruit en de socialistische verenigingen en vakbonden hielden daar hun nieuwjaarsreceptie. En wie daar als nationaal partijvoorzitter natuurlijk niet kon ontbreken, is Conner Rousseau. Hij kwam zijn leden goede moed wensen voor het nieuwe jaar, tussen de onderhandelingen in Brussel door, want daar zitten hij 7/7 samen om tegen het einde van deze maand een regering te proberen vormen. Het kan nog, klinkt het bij Rousseau, maar zeker over de pensioenen moet nog zwaar onderhandeld worden.