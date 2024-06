Conner Rousseau stemt in Sint-Niklaas: "Op plaats 27 is het een eerlijkere keuze voor de mensen"

Het is een turbulent jaar geweest voor Rousseau. Na zijn racistische uitspraken in café 't Hemelrijk in Sint-Niklaas heeft hij ontslag genomen als partijvoorzitter. En nu staat hij helemaal onderaan de lijst op plaats 27. Hij heeft dus heel wat campagne moeten voeren om zo veel mogelijk stemmen te sprokkelen. De uitslag van vandaag zal doorslaggevend zijn voor zijn verdere politieke carrière. Krijgt hij niet het vertrouwen van de kiezer, dan is het afgelopen voor hem.