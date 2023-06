Conner Rousseau reageert op verdachtmakingen ongewenst gedrag: "Zever in pakskes"

In Herzele is een wielertoerist overleden nadat hij gisterennamiddag was aangereden door een auto. Die week om een nog onbekende reden af van zijn rijvak. De fietser van 62, afkomstig uit Erpe-Mere, overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het ongeval gebeurde rond 5 uur in de namiddag, in de Ressegemstraat. De fietser reed in de richting van Aaigem toen hij werd aangereden door een wagen. Door de klap kwam de man op het voetpad terecht. Hij werd ter plaatse gereanimeerd door de hulpdiensten en in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed aan zijn verwondingen. De 38-jarige bestuurster van de auto legde een negatieve ademtest af. Het rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Het voertuig en de fiets werden in beslag genomen voor verder onderzoek. Het parket onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval.