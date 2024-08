Conner Rousseau over de veiligheid in Sint-Niklaas: "Van kwaad naar erger, kordate en sociale aanpak is nodig"

Het gaat van kwaad naar erger. Dat zegt Conner Rousseau over de recente gewelddadige incidenten in zijn stad Sint-Niklaas. Als kandidaat-burgemeester wil hij van veiligheid een prioriteit maken. Hij pleit voor een sociaal en een kordaat beleid. Het vrijetijdsaanbod in de stad moet uitbreiden zodat jongeren van de straat blijven. Langs de andere kant wil hij meer toezicht, en duidelijk maken dat alle inwoners zich moeten gedragen. Een politiepost aan het station moet de rust doen weerkeren in de stationsbuurt.