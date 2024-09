Conner Rousseau met Vooruit groter dan N-VA, Vlaams Belang blijft grootste in Sint-Niklaas

Als het vandaag in Sint-Niklaas verkiezingen zouden zijn, dan zou Vlaams Belang de grootste partij zijn. Maar het verschil met de twee achtervolgers, Vooruit en N-VA, is bijzonder klein. Dat blijkt uit een peiling van onze collega's van Het Nieuwsblad. Het wordt razend spannend op 13 oktober. Vooruit doet het nipt beter dan N-VA en dat kan betekenen dat Lieven Dehandschutter zijn sjerp verliest aan Conner Rousseau. Als dat zo is, dan stopt Dehandschutter met de lokale politiek. Dat zegt hij aan TV Oost Nieuws. Belangrijk detail nog: een op de vier kiezers heeft nog geen keuze gemaakt. Het kan dus nog alle richtingen uit.